Володимир Зеленський, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n123197-u-zelenskogo-zayavyly-pro-proval-sudovoyi-reformy-y-zibralysya-provesty-reviziu.html

Ракурс

У команді нового президента України Володимира Зеленського заявили про необхідність перегляду результатів судової реформи, котра здійснювалася під контролем адміністрації п’ятого президента України Петра Порошенка.

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Про це йдеться в заяві заступника очільника Адміністрації президента Руслана Рябошапки, опублікованій на сайті відомства.

Рябошапка заявив, що в команді президента занепокоєні ситуацією, котра складається останнім часом у зв’язку з проголошенням різними судовими інстанціями рішень, «що, на думку юристів, не ґрунтуються на вимогах Конституції та законодавства».

Наявність низки подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи, яка відбувалася під контролем Адміністрації колишнього президента України, — переконаний Рябошапка.

За його словами, Зеленський вже ухвалив рішення про створення експертної групи, котра здійснюватиме оцінку результатів проведеної судової реформи та готуватиме практичні і законодавчі кроки для вирішення ситуації, що склалася.

Також Рябошапка зазначив, що в Зеленського очікують швидкої реакції Вищої ради правосуддя на такі рішення судової гілки влади.

Варто додати, що Рада Європи нещодавно опублікувала звіт з результатами свого аналізу проведення судової реформи в Україні, котрий містить позитивні відгуки.

Органи влади України доклали значних зусиль для реформування судоустрою, і це заслуговує на високу оцінку, — зазначалося у звіті.

Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський скасував укази Порошенка про призначення двох членів Вищої ради правосуддя й оголосив про новий конкурс на ці посади.