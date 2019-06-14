Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Слово и Дело»

У Зеленского заявили о провале судебной реформы и собрались провести «ревизию»

14 июн 2019, 22:19
999

В команде нового президента Украины Владимира Зеленского заявили о необходимости пересмотра результатов судебной реформы, которая осуществлялась под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Loading...

Об этом говорится в заявлении заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки, опубликованной на сайте ведомства.

Рябошапка заявил, что в команде президента обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями решений, «которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции и законодательства».

Наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего президента Украины, — убежден Рябошапка.

По его словам, Зеленский уже принял решение о создании экспертной группы, которая будет осуществлять оценку результатов проведенной судебной реформы и готовить практические и законодательные шаги для решения сложившейся ситуации.

Также Рябошапка отметил, что у Зеленского ожидают быстрой реакции Высшего совета правосудия на такие решения судебной ветви власти.

Стоит добавить, что Совет Европы недавно опубликовал отчет с результатами своего анализа проведения судебной реформы в Украине, который содержит положительные отзывы.

Органы власти Украины приложили значительные усилия для реформирования судоустройства и это заслуживает высокую оценку, — отмечалось в отчете.

Напомним, несколько дней назад Зеленский отменил указы Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия и объявил о новом конкурсе на эти должности.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...