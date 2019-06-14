Владимир Зеленский, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n123197-u-zelenskogo-zayavili-o-provale-sudebnoy-reformy-i-sobralis-provesti-reviziu.html

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В команде нового президента Украины Владимира Зеленского заявили о необходимости пересмотра результатов судебной реформы, которая осуществлялась под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Об этом говорится в заявлении заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки, опубликованной на сайте ведомства.

Рябошапка заявил, что в команде президента обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями решений, «которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции и законодательства».

Наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего президента Украины, — убежден Рябошапка.

По его словам, Зеленский уже принял решение о создании экспертной группы, которая будет осуществлять оценку результатов проведенной судебной реформы и готовить практические и законодательные шаги для решения сложившейся ситуации.

Также Рябошапка отметил, что у Зеленского ожидают быстрой реакции Высшего совета правосудия на такие решения судебной ветви власти.

Стоит добавить, что Совет Европы недавно опубликовал отчет с результатами своего анализа проведения судебной реформы в Украине, который содержит положительные отзывы.

Органы власти Украины приложили значительные усилия для реформирования судоустройства и это заслуживает высокую оценку, — отмечалось в отчете.

Напомним, несколько дней назад Зеленский отменил указы Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия и объявил о новом конкурсе на эти должности.