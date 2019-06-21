Олег Ткачук, фото: «Український репортер»

https://racurs.ua/n123448-glava-soveta-sudey-zayavil-o-davlenii-na-sudebnuu-vlast-so-storony-administracii-prezidenta.html

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Глава Совета судей Олег Ткачук заявил о давлении на судебную власть со стороны определенных представителей Администрации президента и обратился в Генпрокуратуру, Госбюро расследований и Владимиру Зеленскому с требованием принятия неотложных мер для прекращения такой ситуации и привлечения виновных лиц к ответственности.

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Соответствующее заявление он сделал во время съезда Совета судей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также он обратился к СМИ, гражданскому обществу и международным организациям с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и встать на защиту демократии в Украине.

По словам Ткачука, к нему в последнее время поступает информация от судей из разных регионов о том, что из Администрации президента к ним звонят и требуют, чтобы делегированные от этих судей члены Совета судей сорвали заседание.

На сегодня запланировано заседание Совета судей для решения вопроса созыва внеочередного съезда судей с целью избрания судей Конституционного суда Украины и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Ткачук отмечает, что эта ситуация не соответствует демократическим принципам, является реальной угрозой для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра, а также поставить под сомнение способность самостоятельно решать свои внутренние вопросы.

Напомним, недавно в Зеленского заявили, что судебная реформа в Украине провалилась и объявили о намерении провести ее ревизию.