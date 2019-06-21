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Ракурс
Американский БПЛА. Фото: General Atomics

Иран продемонстрировал обломки сбитого беспилотника США (ФОТО, ВИДЕО)

21 июн 2019, 15:54
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Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции Ирана продемонстрировали обломки сбитого беспилотника США.

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На фотографиях изображены обломки фюзеляжа, крыльев и других деталей дрона. Таким образом иранская сторона пытается подтвердить версию того, что БПЛА вел разведку в воздушном пространстве Ирана. Об этом 21 июня сообщает Amir в Twitter.

Как известно, военнослужащие США отрицают, что летательный аппарат был на территории Ирана и утверждают, что беспилотник летал над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Обломки американского беспилотника. Фото: Amir в Twitter

Обломки американского беспилотника. Фото: Amir в Twitter

Обломки американского беспилотника. Фото: Amir в Twitter

Обломки американского беспилотника. Фото: Amir в Twitter

Также в YouTube опубликовали видеоролик, где показан момент работы зенитного ракетного комплекса 3rd Khordad.

Напомним, 20 июня иранский «Корпус стражей исламской революции» заявил, что сбил своей ракетой американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве. После инцидента американским гражданским самолетам запретили летать в воздушном пространстве над контролируемыми Ираном Персидским и Оманским заливами.

Источник: Ракурс


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