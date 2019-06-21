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США против Ирана: Трамп одобрил военный удар, но в последний момент отменил его, фото —- ANNA-News

Трамп одобрил удар по Ирану, но в последний момент отменил — The New York Times

21 июн 2019, 09:15
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Президент США Дональд Трамп одобрил военные удары по нескольким целям в Иране в ответ на атаку на американский беспилотник, но на фоне растущей напряженности в регионе отменил их.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание отмечает, что планировалась атака на радиолокационную станцию и ракетные батареи. Ключевые помощники президента ожидали, что нападение осуществят до 19.00 20 июня (2.00 21 июня по киевскому времени). Операция находилась в начальной стадии, когда ее отменили.

The New York Times отмечает, что до конца непонятно — США отменили или отложили удары по Ирану.

Напомним, что после атаки Ирана на американский беспилотник Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским самолетам летать над Оманским и Персидским заливами.

Отношения между США и Ираном ухудшаются с момента прихода к власти администрации Дональда Трампа. В мае и июне Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на танкеры в этом регионе.

Источник: Ракурс


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