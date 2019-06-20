Иран заявил, что готов к войне и сбил американский беспилотник. Фото: Репортёр

https://racurs.ua/n123397-iran-zayavil-chto-gotov-k-voyne-i-sbil-amerikanskiy-bespilotnik.html

Ракурс

Иранский «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) заявляет, что сбил своей ракетой американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве.

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Военнослужащие США отрицают, что летательный аппарат был на территории Ирана и утверждают, что беспилотник летал над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Об этом сообщает Al Jazeera, передает Telegram-канал «Открытый мир».

Этот конфликт в Ормузском проливе уже не первый: за последние два месяца там были атакованы шесть нефтяных танкеров Объединенных Арабских Эмиратов. Штаты и их союзники утверждают, что мины принадлежали Ирану.

Тем временем США продолжают усиливать санкционное давление на Иран. Штаты вышли из ядерной сделки и практически лишили Иран возможности продавать нефть.

В ответ Иран продолжает заниматься обогащением урана, а глава КСИР Хоссейн Салами заявил, что страна готова к войне. В Штатах КСИР, который контролирует большую половину экономики Ирана объявлен террористической организацией.

Как ранее сообщал «Ракурс», США опубликовали доказательства причастности Ирана к торпедной атаке на танкеры в заливе Омана.