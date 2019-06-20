Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Иран заявил, что готов к войне и сбил американский беспилотник. Фото: Репортёр

Иран сбил американский беспилотник и заявил, что готов к войне

20 июн 2019, 15:10
999

Иранский «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) заявляет, что сбил своей ракетой американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве.

Loading...

Военнослужащие США отрицают, что летательный аппарат был на территории Ирана и утверждают, что беспилотник летал над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Об этом сообщает Al Jazeera, передает Telegram-канал «Открытый мир».

Этот конфликт в Ормузском проливе уже не первый: за последние два месяца там были атакованы шесть нефтяных танкеров Объединенных Арабских Эмиратов. Штаты и их союзники утверждают, что мины принадлежали Ирану.

Тем временем США продолжают усиливать санкционное давление на Иран. Штаты вышли из ядерной сделки и практически лишили Иран возможности продавать нефть.

В ответ Иран продолжает заниматься обогащением урана, а глава КСИР Хоссейн Салами заявил, что страна готова к войне. В Штатах КСИР, который контролирует большую половину экономики Ирана объявлен террористической организацией.

Как ранее сообщал «Ракурс», США опубликовали доказательства причастности Ирана к торпедной атаке на танкеры в заливе Омана.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Государство в смартфоне»: у Зеленского назвали преимущества проекта

Советник президента Михаил Федоров рассказал, что предусматривает электронный проект «Государство в смартфоне», который собирается внедрять в Украине команда Владимира Зеленского

Новости Украины
17:47

Погода в Киеве на 21 июня: в большинстве регионов осадков не прогнозируют (КАРТА)

В большинстве регионов Украины в течении следующих суток погода будет сухой и жаркой. Осадки ожидаются только в западных областях, а также на Винничине, Житомирщине и Одещине

Новости Украины
17:05
Новости партнеров
Загрузка...