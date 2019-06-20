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Иран заявил, что готов к войне и сбил американский беспилотник. Фото: Репортёр
Иран сбил американский беспилотник и заявил, что готов к войнеhttps://racurs.ua/n123397-iran-zayavil-chto-gotov-k-voyne-i-sbil-amerikanskiy-bespilotnik.htmlРакурс
Иранский «Корпус стражей исламской революции» (КСИР) заявляет, что сбил своей ракетой американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве.
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Военнослужащие США отрицают, что летательный аппарат был на территории Ирана и утверждают, что беспилотник летал над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Об этом сообщает Al Jazeera, передает Telegram-канал «Открытый мир».
Этот конфликт в Ормузском проливе уже не первый: за последние два месяца там были атакованы шесть нефтяных танкеров Объединенных Арабских Эмиратов. Штаты и их союзники утверждают, что мины принадлежали Ирану.
Тем временем США продолжают усиливать санкционное давление на Иран. Штаты вышли из ядерной сделки и практически лишили Иран возможности продавать нефть.
В ответ Иран продолжает заниматься обогащением урана, а глава КСИР Хоссейн Салами заявил, что страна готова к войне. В Штатах КСИР, который контролирует большую половину экономики Ирана объявлен террористической организацией.
Как ранее сообщал «Ракурс», США опубликовали доказательства причастности Ирана к торпедной атаке на танкеры в заливе Омана.
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