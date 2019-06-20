Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Іран заявив, що готовий до війни і збив американський безпілотник. Фото: Репортёр

Іран збив американський безпілотник і заявив, що готовий до війни

20 чер 2019, 15:10
999

Іранський «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР) заявляє, що збив своєю ракетою американський розвідувальний безпілотник, який перебував в іранському повітряному просторі.

Loading...

Військовослужбовці США заперечують, що літальний апарат був на території Ірану і стверджують, що безпілотник літав над Ормузькою протокою в міжнародному повітряному просторі. Про це повідомляє Al Jazeera, передає Telegram-канал «Відкритий світ».

Цей конфлікт в Ормузькій протоці вже не перший: за останні два місяці там були атаковані шість нафтових танкерів Об'єднаних Арабських Еміратів. Штати і їхні союзники стверджують, що міни належали Ірану.

Тим часом США продовжують посилювати санкційний тиск на Іран. Штати вийшли з ядерної угоди і практично позбавили Іран можливості продавати нафту.

У відповідь Іран продовжує займатися збагаченням урану, а глава КВІР Хоссейн Саламі заявив, що країна готова до війни. У Штатах КВІР, який контролює більшу половину економіки Ірану оголошено терористичною організацією.

Як раніше повідомляв «Ракурс», США опублікували докази причетності Ірану до торпедної атаки на танкери в затоці Омана.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський роздав завдання Пінчуку, Коломойському і Ахметову щодо відбудови Донбасу (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським та Рінатом Ахметовим щодо відбудови Донбасу та реалізації інвестиційних та гуманітарних проектів в регіоні

Новини України
16:22
Новини партнерів
Загрузка...