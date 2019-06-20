Іран заявив, що готовий до війни і збив американський безпілотник. Фото: Репортёр

https://racurs.ua/ua/n123397-iran-zayavyv-scho-gotovyy-do-viyny-i-zbyv-amerykanskyy-bezpilotnyk.html

Ракурс

Іранський «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР) заявляє, що збив своєю ракетою американський розвідувальний безпілотник, який перебував в іранському повітряному просторі.

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Військовослужбовці США заперечують, що літальний апарат був на території Ірану і стверджують, що безпілотник літав над Ормузькою протокою в міжнародному повітряному просторі. Про це повідомляє Al Jazeera, передає Telegram-канал «Відкритий світ».

Цей конфлікт в Ормузькій протоці вже не перший: за останні два місяці там були атаковані шість нафтових танкерів Об'єднаних Арабських Еміратів. Штати і їхні союзники стверджують, що міни належали Ірану.

Тим часом США продовжують посилювати санкційний тиск на Іран. Штати вийшли з ядерної угоди і практично позбавили Іран можливості продавати нафту.

У відповідь Іран продовжує займатися збагаченням урану, а глава КВІР Хоссейн Саламі заявив, що країна готова до війни. У Штатах КВІР, який контролює більшу половину економіки Ірану оголошено терористичною організацією.

Як раніше повідомляв «Ракурс», США опублікували докази причетності Ірану до торпедної атаки на танкери в затоці Омана.