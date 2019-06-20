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Реформа АП: указ Зеленського затвердив назву і структуру Офісу президента, фото — Радіо Свобода

Реформа АП: указ Зеленського затвердив назву і структуру Офісу президента

20 чер 2019, 14:42
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Президент України офіційно змінив назву своєї адміністрації. Указ глави держави № 417/2019 створив замість Адміністрації президента Офіс президента і затвердив його структуру

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Офіс президента створюється шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників АП. Його очолюватиме керівник Офісу президента. В ньому працюватимуть заступники керівника Офісу, помічники і радники президента, уповноважені і представники президента, керівники директоратів.

Як і обіцяв заступник глави АП Руслан Рябошапка, Зеленський створив галузеві департаменти —правової і зовнішньої політики, національної безпеки та оборони, юстиції та правоохоронної діяльності, регіональної політики та децентралізації, економічної, внутрішньої, інформаційної та гуманітарної політики, з питань звернень громадян, доступу до публічної інформації, управління персоналом, інформаційних технологій.

В указі повідомляється про створення комісії з реорганізації Адміністрації президента. Забезпечення діяльності Офісу президента здійснює Державне управління справами.

Нагадаємо, що крім реформи АП, Зеленський має намір переїхати в нове приміщення. Офіс президента, найімовірніше, розмістять в Українському домі.

Джерело: Ракурс


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