Реформа АП: указ Зеленского утвердил название и структуру Офиса президента, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n123396-reforma-ap-ukaz-zelenskogo-utverdil-nazvanie-i-strukturu-ofisa-prezidenta.html

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Президент Украины официально сменил название своей администрации. Указ главы государства № 417/2019 создал вместо Администрации президента Офис президента и утвердил его структуру.

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Офис президента создается путем реорганизации и сокращения численности работников АП. Его возглавит руководитель Офиса президента. В нем будут работать заместители руководителя Офиса, помощники и советники президента, уполномоченные и представители президента, руководители директоратов.

Как и обещал заместитель главы АП Руслан Рябошапка, Зеленский создал отраслевые департаменты: правовой и внешней политики, национальной безопасности и обороны, юстиции и правоохранительной деятельности, региональной политики и децентрализации, экономической, внутренней, информационной и гуманитарной политики, по вопросам обращений граждан, доступа к публичной информации, управления персоналом, информационных технологий.

В указе сообщается о создании комиссии по реорганизации Администрации президента. Обеспечение деятельности Офиса президента осуществляет Государственное управление делами.

Напомним, что помимо реформы АП, Зеленский намерен переехать в новое помещение. Офис президента, скорее всего, разместят в Украинском доме, а на Банковой создадут музей и галерею.