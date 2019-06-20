Патриарх Филарет отверг томос. Фото: Народная правда

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Патриарх Филарет на сегодняшнем так называемом поместном соборе отверг томос об автокефалии украинской церкви и восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

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Так называемый поместный собор УПЦ КП отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, выданный Константинополем. Все решения участники собора приняли единогласно. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление об архиерейском так называемом поместном соборе, где это был не поместный собор, а собрание подписей архиреев, одного священника и двух мирян о условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата, на требование Вселенского константинопольского патриарха Варфоломея. Без условной ликвидации КП не могло быть объединительного собора украинских церквей 15 декабря 2018 года и предоставления томоса об автокефалии, — говорится в постановлении.

УПЦ КП решила оставить в своей собственности все имущество (включая храмы, монастыри, учебные заведения) и банковские счета. В постановлении также утверждается, что церковь зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование. Главой религиозной структуры продолжит быть патриарх Филарет пожизненно.

Кроме того, все киевские монастыри: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Николаевской Богуславский, как и все приходы Киева принадлежат управлению Киевской патриархии.

Как известно, 20 июня состоялся так называемый поместный собор УПЦ КП, который инициировал патриарх Филарет. В новой Православной церкви Украины этот собор считают нелегитимным, ведь УПЦ КП была ликвидирована поместным собором 15 декабря 2018 года, а ее устав был снят с государственной регистрации приказом Министерства культуры № 54 от 30 января 2019 года.

Напомним, в мае конфликт в украинской церкви получил огласку, когда Филарет заявил, что он киевский патриарх, а сам патриархат продолжает существовать. В свою очередь Министерство юстиции и ПЦУ отрицают этот факт и заявляют, что объединение было распущено.