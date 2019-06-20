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Патріарх Філарет відкинув томос. Фото: Народна правда

Філарет відкинув томос та оголосив про відновлення УПЦ Київського патріархату (ДОКУМЕНТ)

20 чер 2019, 14:40
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Патріарх Філарет на сьогоднішньому так званому помісному соборі відкинув томос про автокефалію української церкви та відновив Українську православну церкву Київського патріархату.

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Так званий помісний собор УПЦ КП скасував рішення архієрейського собору від 15 грудня 2018 року про саморозпуск і не прийняв томос про автокефалію, виданий Константинополем. Всі рішення учасники собору ухвалили одноголосно. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Помісний собор не затверджує, а відміняє постанову про архієрейського чи так званого помісного собору, де це був не помісний собор, а зібрання підписів архіреїв, одного священника та двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ Київського патріархату, на вимогу Вселенського константинопольського патріарха Варфоломія. Без умовної ліквідації КП не могло бути об'єднавчого собору українських церков 15 грудня 2018 року і надання томосу про автокефалію, — йдеться в постанові.

УПЦ КП вирішила залишити у своїй власності все майно (включаючи храми, монастирі, навчальні заклади) та банківські рахунки. У постанові також стверджується, що церква зареєстрована державним органом і продовжує своє існування. Главою релігійної структури продовжить бути патріарх Філарет довічно.

Крім того, всі київські монастирі: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський, Видубицький Михайлівський, а також Миколаївській Богуславський, як і всі парафії Києва належать управлінню Київської патріархії.

Як відомо, 20 червня відбувся так званий помісний собор УПЦ КП, який ініціював патріарх Філарет. У новоствореній Православній церкві України цей собор вважають нелегітимним, адже УПЦ КП було ліквідовано помісним собором 15 грудня 2018 року, а її статут був знятий із державної реєстрації наказом Міністерства культури № 54 від 30 січня 2019 року.

Документ. Фото: РБК-Україна, Znaj.ua

Документ. Фото: РБК-Україна, Znaj.ua

Документ. Фото: РБК-Україна, Znaj.ua

Нагадаємо, в травні конфлікт в українській церкві набув розголосу, коли Філарет заявив, що він київський патріарх, а сам патріархат продовжує існувати. У свою чергу Міністерство юстиції та ПЦУ заперечують цей факт і наголошують, що об'єднання було розпущено.

Джерело: Ракурс


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