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Разумков розповів, як будуть закінчувати військовий конфлікт на сході України. Фото: Народная правда

Разумков розповів, як будуть закінчувати військовий конфлікт на сході України (ВІДЕО)

20 чер 2019, 14:25
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Завершення війни на Донбасі відбудеться рано чи пізно, за словами глави партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Політик заявив, що основним завданням партії і новообраного президента України Володимира Зеленського є завершення конфлікту, однак, коли точно закінчиться війна, вони сказати не можуть.

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Разумков зазначив, що головною і найстрашнішою зброєю гібридної війни стала інформація, тому Україна повинна повертати своїх громадян цим же зброєю. За словами Разумкова, інформація виявилася ефективнішою за танки і гармати, тому потрібно доносити до українців на окупованій території правду. Про це Разумков розповів в інтерв’ю «КП в Україні».

Політик зазначив, що жителі Донбасу повинні пам’ятати, що вони є громадянами України, що їх люблять і чекають вдома. За словами Разумкова, з часом на всій території України буде поставлений синьо-жовтих прапор, а поки в пріоритеті зупинити війну і вбивство українських солдатів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ситуацію на Донбасі обговорили під час слухань в американському Сенаті.

Джерело: Ракурс


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