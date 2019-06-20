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Разумков рассказал, как будут заканчивать военный конфликт на востоке Украины. Фото: Народная правда

Разумков рассказал, как будут заканчивать военный конфликт на востоке Украины (ВИДЕО)

20 июн 2019, 14:25
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Завершение войны на Донбассе произойдет рано или поздно, по словам главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Политик заявил, что основной задачей партии и новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского является завершение конфликта, однако, когда точно закончится война, они сказать не могут.

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Разумков отметил, что главным и страшнейшим оружием гибридной войны стала информация, поэтому Украина должна возвращать своих граждан этим же оружием. По словам Разумкова, информация оказалась более эффективной, нежели танки и пушки, поэтому нужно доносить до украинцев на оккупированной территории правду. Об этом Разумков рассказал в интервью «КП в Украине».

Политик отметил, что жители Донбасса должны помнить, что они граждане Украины, что их любят и ждут дома. По словам Разумкова, со временем на всей территории Украины будет поставлен сине-желтых флаг, а пока в приоритете остановить войну и убийство украинских солдат.

Как ранее сообщал «Ракурс», ситуацию на Донбассе обсудили во время слушаний в американском Сенате.

Источник: Ракурс


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