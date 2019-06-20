Санкції проти РФ: Путін не буде миритися із Заходом і переконує в корисності санкцій проти Росії, фото — скріншот трансляції

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Президент Росії Володимир Путін відповів на запитання журналістів щодо закликів «з усіма помиритися» і переконував в корисності санкцій проти РФ.

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Такі заяви від очільника РФ пролунали 20 червня під час так званої прямої лінії президента РФ з російським народом. Це інформаційне шоу відбувається вже у 17 раз, вперше пряма лінія Путіна відбулася у 2001 році.

Путін заявив, що Росія ні з ким не сварилася і почав переконувати тому, що увесь світ постраждав від санкцій сильніше, ніж економіка РФ. Згодом президент договорився до того, що санкції «пішли на користь російської економіки».

Ми ні з ким не сварились, тому про примирення не йдеться. Якщо ми повністю здамося і наплюємо на свої фундаментальні національні інтереси, чи будуть якісь зовнішні зміни? Кардинально нічого не зміниться, — заявив Путін.

Під час відповіді на питання ведучого прямої лінії президент РФ визнав, що його країна втратила 50 млрд дол. внаслідок санкцій Заходу, запровадженими у 2014 році після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Він тільки одним реченням згадав війну в Україні, згадавши, що «РФ звинувачують в окупації Донбасу».

Путін запевнив свій народ, що втрати Заходу внаслідок санкцій більші, ніж збитки РФ. Наприклад, за його розрахунками, ЄС втратив 240 млрд дол., США — 17 млрд. дол., а Японія — 27 млрд. дол.

Президент РФ перевів розмову про санкції на критику США, які, мовляв, знищують своїх конкурентів у світі. Як приклад цього Путін назвав Росію та Китай, проти якого адміністрація президента Дональда Трампа запровадила торговельні обмеження.

Низку економічних шоків, які сталися в РФ після 2014 року, Путін пояснив не запровадженням санкцій, а негативною ситуацією на зовнішніх ринках збуту. Це, за його словами, допомогло економіці РФ, оскільки прискорило програму імпортозаміщення.

Очікується, що на саміті Євросоюзу 20−21 червня буде узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період до 2024 року, а також вирішене питання щодо продовження дії антиросійських санкцій, термін яких спливає 31 липня.