Санкции против РФ: Путин не будет мириться с Западом и убеждает в полезности санкций против России, фото — скриншот трансляции

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Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов относительно призывов «со всеми помириться» и убеждал в полезности санкций против РФ.

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Такие заявления от главы РФ прозвучали 20 июня во время так называемой прямой линии президента РФ с российским народом. Это информационное шоу проходит уже в 17 раз, впервые прямая линия Путина состоялась в 2001 году.

Путин заявил, что Россия ни с кем не ссорилась и начал убеждать том, что весь мир пострадал от санкций сильнее, чем экономика РФ. Впоследствии президент договорился до того, что санкции «пошли на пользу российской экономики».

Мы ни с кем не ссорились, поэтому о примирении речь не идет. Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои фундаментальные национальные интересы, будут ли какие-то внешние изменения? Кардинально ничего не изменится, — заявил Путин.

Отвечая на вопрос ведущего прямой линии, президент РФ признал, что его страна потеряла 50 млрд долл. в результате санкций Запада, введенных в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Он только одним предложением вспомнил войну в Украине, уточнив, что «РФ обвиняют в оккупации Донбасса».

Путин заверил свой народ, что потери Запада в результате санкций больше, чем потери РФ. Например, по его расчетам, ЕС потерял 240 млрд долл., США — 17 млрд. долл., а Япония — 27 млрд. долл.

Президент РФ перевел разговор на критику США, которые, мол, уничтожают своих конкурентов в мире. Как пример такой ситуации Путин назвал Россию и Китай, против которого администрация президента Дональда Трампа ввела торговые ограничения.

Ряд экономических шоков, которые произошли в РФ после 2014 года, Путин объяснил не введением санкций, а негативной ситуацией на внешних рынках сбыта. Это, по его словам, помогло экономике РФ, поскольку ускорило программу импортозамещения.

Ожидается, что на саммите Евросоюза 20−21 июня будет согласовано стратегическую повестку дня Евросоюза на период до 2024 года, а также решен вопрос о продлении действия антироссийских санкций, срок которых истекает 31 июля.