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США проти Ірану: Трамп схвалив військовий удар, але в останній момент скасував його, фото — ANNA-News

Трамп схвалив удар по Ірану, але в останній момент скасував — The New York Times

21 чер 2019, 09:15
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Президент США Дональд Трамп схвалив військові удари по кільком цілям в Ірані у відповідь на атаку на американський безпілотник, але на тлі зростаючої напруженості в регіоні скасував їх.

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Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі.

Видання зазначає, що планувалася атака по радіолокаційній станції і ракетним батареям. Ключові помічники президента очікували, що напад здійснять до 19.00 20 червня (2.00 21 червня за київським часом). Операція перебувала в початковій стадії, коли її скасували.

The New York Times зазначає, що до кінця незрозуміло: США скасували чи відтермінували удари по Ірану.

Нагадаємо, що після атаки Ірану на американський безпілотник Федеральне управління цивільної авіації США заборонило американським літакам літати над Оманскою і Перською затоками.

Відносини між США та Іраном погіршуються з моменту приходу до влади адміністрації Дональда Трампа. У травні і червні Вашингтон звинуватив Тегеран у атаках на танкери в цьому регіоні.

Джерело: Ракурс


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Трамп схвалив удар по Ірану, але в останній момент скасував — The New York Times

Президент США Дональд Трамп схвалив військові удари по кільком цілям в Ірані у відповідь на атаку на американський безпілотник, але на тлі зростаючої напруженості в регіоні скасував їх

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