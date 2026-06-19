Ормузька протока, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n214535-iran-znovu-obmejyv-prohid-suden-cherez-ormuzku-protoku-zmi.html

Ракурс

Іран обмежив прохід суден через Ормузьку протоку.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що за повідомлення місцевих ЗМІ, у районі Ормузької протоки пролунали попереджувальні постріли, а Корпус вартових ісламської революції по радіо закликав судна не наближатися до протоки. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

При цьому іранська влада заявила, що прохід суден, як і раніше, можливий, але тільки після подання заявки та при виконанні встановлених умов.

Це ставить під загрозу попередню угоду з Іраном, про яку кілька днів тому домовився президент США Дональд Трамп. Тегеран вимагав негайного припинення війни «на всіх фронтах, включаючи Ліван», але Ізраїль заявив, що не вважає себе пов’язаним цими умовами.

Зазначається, що в ніч на сьогодні ізраїльська армія атакувала понад 80 об'єктів проіранської «Хезболли» на півдні Лівану.

Заплановані на сьогодні переговори США та Ірану у Швейцарії перенесли:

Вашингтон пояснює це складною логістикою;

близький до «Хезболла» телеканал Al-Mayadeen повідомляв, що Тегеран затримує відправку делегації через ізраїльську операцію в Лівані.

Трамп на своїй сторінці у соцмережі TruthSocial вже відреагував на ці дії Ірану:

Не ми не пішли на зустріч з відчаю, а Іран. Їм КІНЕЦЬ! Ми дочекаємося закінчення цих 60 днів. Вони не отримають ні копійки, навіть десяти центів! — наголосив президент США.

Джерело: Bild, Дональд Трамп