Трамп заявив, що нафтові танкери почали проходити Ормузьку протоку

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n214431-tramp-zayavyv-scho-naftovi-tankery-pochaly-prohodyty-ormuzku-protoku.html

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Президент США Дональд Трамп сьогодні, 15 червня, заявив, що багато суден, завантажених нафтою, починають виходити з Ормузької протоки.

Про це йдеться у його дописі, опублікованому у соцмережі Truth Social.

Судна починають виходити з Ормузької протоки, багато з них завантажені нафтою. Вони рухаються південним «шляхом», який є цілком безпечним, надійним і чистим, — написав Трамп.

Нагадаємо, до цього Трамп на своїй сторінці у Truth Social повідомив, що США та Іран домовилися про велику угоду, яка «принесе мир і безпеку всьому регіону».