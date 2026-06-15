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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Трамп заявил, что нефтяные танкеры начали проходить Ормузский пролив

15 июн 2026, 19:22
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Президент США Дональд Трамп сьогодні, 15 червня, заявив, що багато суден, завантажених нафтою, починають виходити з Ормузької протоки.

Про це йдеться у його дописі, опублікованому у соцмережі Truth Social.

Судна починають виходити з Ормузької протоки, багато з них завантажені нафтою. Вони рухаються південним «шляхом», який є цілком безпечним, надійним і чистим, — написав Трамп.

Нагадаємо, до цього Трамп на своїй сторінці у Truth Social повідомив, що США та Іран домовилися про велику угоду, яка «принесе мир і безпеку всьому регіону».

Источник: Ракурс


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