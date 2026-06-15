США и Иран договорились о мирном соглашении. Фото:

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Сполучені Штати Америки та Іран домовилися про мирну угоду.

Вашингтон та Тегеран оголосили про негайне й остаточне припинення військових дій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Протока Ормуз на Близькому Сході буде відкрита для судноплавства. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

Ця велика угода принесе мир і безпеку всьому регіону. Багато президентів намагалися укласти мир з Іраном, і всі до мене зазнали невдачі. Лідери регіону вперше знайшли президента, який може допомогти їм досягти справжнього миру. З відкриттям протоки після підписання угоди в п’ятницю, з метою розмінування, нафта знову потече в обох напрямках — для регіону і світу! — написав американський лідер.

Тим часом прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф поінформував у соцмережі Х, що офіційна церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном відбудеться 19 червня у Швейцарії.

В Ірані станом на зараз інформацію про укладення угоди не коментували.

Нагадаємо, 11 червня президент США Дональд Трамп заявив, що після обговорення з найвищим керівництвом Ірану анонсовані ним раніше «жорсткі удари» по цій країні будуть скасовані, однак військово-морська блокада залишається в повній силі до мирної угоди.