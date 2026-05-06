Президент США Дональд Трамп поставив на паузу операцію «Проект Свобода».

Рішення про призупинку супроводу суден через Ормузьку протоку Сполучені Штати Америки ухвалили після звернень з боку низки країн, зокрема Пакистану, а також на тлі «значного прогресу» у переговорах із представниками Ірану. Про це американський лідер написав у соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, американська військова операція проти Ірану була «надзвичайно успішною», а зараз сторони наблизилися до «повної та остаточної угоди». Й саме це стало підставою для тимчасового призупинення операції з проводки суден.

Ми домовилися, що, попри збереження блокади, Project Freedom буде поставлено на паузу на короткий період, щоб перевірити, чи вдасться завершити й підписати угоду, — йдеться у повідомленні президента США.

Перед цим державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що активна фаза бойових дій у рамках операцій проти Ірану, розпочатих у лютому, завершена. Надалі Америка зосередиться саме на забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, 3 травня Сполучені Штати Америки оголосили операцію «Проєкт Свобода», яка передбачає супровід комерційних суден через протоку, яку Іран частково заблокував. Уже 4 травня американські есмінці почали проводити кораблі через ключовий торговельний маршрут.