Президент США Дональд Трамп висунув новий ультиматум владі Ірану.

Американський лідер наголосив, що на шляху до іранських берегів вже наближається авіаносна ударна група американських ВМС на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн» (USS Abraham Lincoln). Про це глава Білого дому 28 січня написав у соціальній мережі Truth Social.

Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом та цілеспрямованістю. Це більший флот, очолюваний великим авіаносцем «Авраам Лінкольн», ніж той, що був відправлений до Венесуели. Як і у випадку з Венесуелою, вона готова та здатна швидко виконати свою місію, зі швидкістю та насильством, якщо це необхідно, — йдеться у повідомленні.

За словами президента Сполучених Штатів, американська сторона й надалі вимагає, щоб Іран відмовився від створення ядерного озброєння. Глава Білого дому закликав іранську владу підписати «справедливу угоду», яка б гарантувала її відсутність.

Трамп висловив сподівання, що Іран швидко «сяде за стіл переговорів» та укладе угоду. Нагадав про операцію «Опівнічний молот», яка призвела до значних руйнувань в Ірані. У разі відмови попередив Тегеран, що «наступний удар буде набагато гіршим».

Також американський лідер заявив, що відповідальність за подальший розвиток подій лежить на іранській стороні.

Нагадаємо, у грудні ЗМІ повідомляли, що Центральне командування армії США CENTCOM, зоною відповідальності якого є Близький Схід, оголосило про створення нової оперативної групи Task Force Scorpion Strike. Ця група вже створила ескадрилью безпілотників Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), котрі модернізованими копіями іранських Shahed-131.