Убивство Гандзюк: Мангер також попросив Зеленського зустрітися, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n123423-manger-takoj-poprosyv-zelenskogo-zustritysya.html

Ракурс

Слідом за батьком загиблої активістки та секретаря Херсонської міськради Катерини Гандзюк про аудієнцію в президента країни попросив й один з фігурантів справи — голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.

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У Фейсбук Мангер апелює до звинувачень, які «придумали проти нього порошенківські прокурори», і просить Володимира Зеленського зустрітися з ним, щоб «детально розповісти» суть справи.

Якби рік тому мені сказали, що я потраплю в таку історію, — ні за що не повірив би. Тому що це — маячня, так не буває. Але, як виявилося, якщо так потрібно Порошенко і його кумам, може статися неможливе. Наприклад, можна заснути шанованою людиною, а прокинутися обвинуваченим у вбивстві — без будь-яких доказів і провини, — написав Мангер.

Він заявив, що готовий надати докази того, якими методами буцімто діє проти нього генерал СБУ Данило Доценко, який, за словами Мангера, «досі кришує бандформування в Херсонській області». Голова Херсонської облради наполягає, що саме Доценко причетний до вбивства Гандзюк.

Нагадаємо, що 20 червня Зеленський пообіцяв зустрітися з батьком Катерини Гандзюк Віктором.

Замовники вбивства Гандзюк досі офіційно не встановлені. У цьому підозрюють главу Херсонської облради Владислава Мангера. Суд заарештовував його, але дуже швидко чиновник вийшов на свободу після сплати застави. Він заперечує свою причетність до злочину.