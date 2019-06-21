Убийство Гандзюк: Мангер также попросил Зеленского встретиться, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n123423-manger-takje-poprosil-zelenskogo-vstretitsya.html

Ракурс

Вслед за отцом погибшей активистки и секретаря Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк об аудиенции у президента страны попросил и один из фигурантов дела — председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер.

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В Фейсбук Мангер апеллирует к обвинениям, которые «придумали против него порошенковские прокуроры», и просит Владимира Зеленского встретиться с ним, чтобы «подробно рассказать» суть дела.

Если бы год назад мне сказали, что я попаду в такую ​​историю, — ни за что не поверил бы. Потому что это — бред, так не бывает. Но, как оказалось, если так нужно Порошенко и его кумовьям, может произойти невозможное. Например, можно заснуть уважаемым человеком, а проснуться обвиняемым в убийстве — без каких-либо доказательств и вины, — написал Мангер.

Он заявил, что готов предоставить доказательства того, какими методами якобы действует против него генерал СБУ Даниил Доценко, который, по словам Мангера, «до сих пор крышует бандформирования в Херсонской области». Председатель Херсонского облсовета настаивает, что именно Доценко причастен к убийству Гандзюк.

Напомним, что 20 июня Зеленский пообещал встретиться с отцом Екатерины Гандзюк Виктором.

Заказчики убийства Гандзюк до сих пор официально не установлены. В этом подозревают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Суд арестовывал его, но очень быстро чиновник вышел на свободу после уплаты залога. Он отрицает свою причастность к преступлению.