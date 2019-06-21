Протесты в Тбилиси, спровоцированные выступлением российского делегата, завершились массовыми задержаниями, фото — AFP

https://racurs.ua/n123422-protesty-v-tbilisi-sprovocirovannye-vystupleniem-rossiyskogo-delegata-zavershilis-massovymi.html

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Протесты в Тбилиси, спровоцированные выступлением российского делегата на Международной ассамблеи православия, завершились массовыми задержаниями и госпитализацией десятков людей. Лидеры оппозиции заявляют о том, что акция продолжится сегодня вечером.

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Вечером 20 июня многотысячная акция протеста переросла в столкновения с полицией, когда демонстранты, требующие отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, а также глав МВД и службы госбезопасности, попытались штурмовать здание парламента. Полиция отреагировала жестко, применив против людей слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, акустические пушки.

Манифестанты забрасывали стражей порядка бутылками и другими предметами, которые попадали под руку. Общее количество пострадавших с обеих сторон составляет от 50 до 100 человек. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Пострадали и журналисты. Ночью в больницу забрали журналистку, которая получила ранение в глаз резиновой пулей, выпущенной из полицейского оружия на проспекте Руставели. Она потеряла зрение, сообщила телекомпания Pirveli в Фейсбук.

Десятки человек задержаны. При этом оппозиция обещает возобновить протест сегодня вечером. Об этом заявил глава партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе. Он призвал людей прийти в 19.00 на проспект Руставели.

Власти Грузии обвинили лидеров оппозиции в том, что они организовали беспорядки. А президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что дестабилизация ситуации в государстве выгодна России.

Протесты в Тбилиси вспыхнули после скандала на Генассамблее Международной ассамблеи православия. Вчера в парламенте Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Открыл заседание депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который сел в кресло спикера грузинского парламента.

Выступление Гаврилова прервали оппозиционные депутаты, которые потребовали от российской делегации покинуть парламент. Когда делегация выезжала из Грузии, ее участников облили водой.