Грузия присоединится к НАТО вопреки протестам России

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Грузия присоединится к НАТО, несмотря на протесты России. О вступлении еще одной страны в эту организацию заявил во время визита в Тбилиси генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы Грузия стала членом НАТО», — заявил Столтенберг в правительственной канцелярии после встречи с премьер-министром Грузии.

Генсек НАТО назвал Грузию совершенно особым партнером для НАТО, сообщает «Грузия-онлайн».

В понедельник, 25 марта, состоялся визит Столтенберга в Тбилиси. Он встретился с представителями власти страны и посетил совместные военные учения НАТО и грузинской армии. Генсек НАТО отметил, что 29 членов Североатлантического альянса заявили о будущем присоединении Грузии к НАТО. Столтенберг также отметил значительный вклад Грузии в деятельность альянса, поскольку военные этой страны участвуют во многих операциях НАТО.

Кроме того, глава альянса похвалил грузин за реформы, в частности, за изменения в судебной системе.

«Мы продолжаем работу и надеюсь, что мы скоро будем приветствовать вас в НАТО», — заявил Столтенберг.

Напомним, что на саммите 2008 года в Бухаресте страны НАТО согласились о будущем членстве в альянсе для Грузии. Точную дату тогда не установили, но перспективу членства подтверждают ежегодно на каждом следующем саммите. Против намерений Грузии и Украины присоединиться к НАТО решительно протестуют в России.