Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Грузия присоединится к НАТО вопреки протестам России

Грузия присоединится к НАТО вопреки протестам России — генсек альянса

25 мар 2019, 17:30
999

Грузия присоединится к НАТО, несмотря на протесты России. О вступлении еще одной страны в эту организацию заявил во время визита в Тбилиси генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы Грузия стала членом НАТО», — заявил Столтенберг в правительственной канцелярии после встречи с премьер-министром Грузии.

Генсек НАТО назвал Грузию совершенно особым партнером для НАТО, сообщает «Грузия-онлайн».

В понедельник, 25 марта, состоялся визит Столтенберга в Тбилиси. Он встретился с представителями власти страны и посетил совместные военные учения НАТО и грузинской армии. Генсек НАТО отметил, что 29 членов Североатлантического альянса заявили о будущем присоединении Грузии к НАТО. Столтенберг также отметил значительный вклад Грузии в деятельность альянса, поскольку военные этой страны участвуют во многих операциях НАТО.

Кроме того, глава альянса похвалил грузин за реформы, в частности, за изменения в судебной системе.

«Мы продолжаем работу и надеюсь, что мы скоро будем приветствовать вас в НАТО», — заявил Столтенберг.

Напомним, что на саммите 2008 года в Бухаресте страны НАТО согласились о будущем членстве в альянсе для Грузии. Точную дату тогда не установили, но перспективу членства подтверждают ежегодно на каждом следующем саммите. Против намерений Грузии и Украины присоединиться к НАТО решительно протестуют в России.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости 25 марта: заключительные президентские рейтинги, газовые обещания Москвы и «новый Янукович» Кремля

Главнами новостями 25 марта стало обнародование заключительных президентских рейтингов, газовые обещания Москвы для нового президента и появление нового провокатора Кремля — уволенного сотрудника СБУ

Новости Украины
19:25

Выборы президента: что говорят Порошенко, Зеленский, Тимошенко и Гриценко о разрыве дипотношений с РФ, возвращении Крыма и минских соглашениях

У четверки лидеров президентского рейтинга — Зеленского, Порошенко, Тимошенко и Гриценко — нашлись существенные различия во взглядах на международные отношения и внешнюю политику

Новости Украины
15:25