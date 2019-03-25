Люксембург даст 500 тыс. евро на гуманитарные проекты в Украине. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n119856-luksemburg-dast-500-tys-evro-na-gumanitarnye-proekty-v-ukraine.html

Ракурс

Украина получит 500 тыс. евро финансовой помощи от Люксембурга для осуществления гуманитарных проектов. Передачу средств анонсировал министр иностранных дел страны Жан Ассельборн.

Финпомощь Украине предоставят для решения вопросов образования и жилья гражданам, оказавшимся в сложной социальной ситуации, уточнил Ассельборн во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Средства будут поступать через Красный крест и детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ.

Министр напомнил, что Люксембург уже предоставлял Украине 2,5 млн евро и продолжает поддерживать территориальную целостность страны, как и весь Европейский Союз (ЕС). По его словам, цивилизованное сообщество никогда не признает аннексию Крыма, поскольку это событие несет в себе угрозу международной безопасности.

Российскую сторону Ассельборн призвал повлиять на донбасских боевиков в вопросе соблюдения прав человека и потребовал, чтобы Россия вернула всех украинских военнопленных и политических заключенных.

Как ранее сообщал «Ракурс», Чехия выделяет Украине 1 млн 200 тыс. евро помощи на модернизацию системы образования в 2019—2021 годах. В страну будут поступать по 400 тыс. евро ежегодно для помощи университетам, в которых есть студенты или преподаватели-переселенцы. Сотрудничество с Чехией коснется в первую очередь региональных вузов и учреждений, которые пострадали из-за конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма.