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Люксембург даст 500 тыс. евро на гуманитарные проекты в Украине. Фото: Телеграф
Люксембург даст 500 тыс. евро на гуманитарные проекты в Украинеhttps://racurs.ua/n119856-luksemburg-dast-500-tys-evro-na-gumanitarnye-proekty-v-ukraine.htmlРакурс
Украина получит 500 тыс. евро финансовой помощи от Люксембурга для осуществления гуманитарных проектов. Передачу средств анонсировал министр иностранных дел страны Жан Ассельборн.
Финпомощь Украине предоставят для решения вопросов образования и жилья гражданам, оказавшимся в сложной социальной ситуации, уточнил Ассельборн во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
Средства будут поступать через Красный крест и детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ.
Министр напомнил, что Люксембург уже предоставлял Украине 2,5 млн евро и продолжает поддерживать территориальную целостность страны, как и весь Европейский Союз (ЕС). По его словам, цивилизованное сообщество никогда не признает аннексию Крыма, поскольку это событие несет в себе угрозу международной безопасности.
Российскую сторону Ассельборн призвал повлиять на донбасских боевиков в вопросе соблюдения прав человека и потребовал, чтобы Россия вернула всех украинских военнопленных и политических заключенных.
Как ранее сообщал «Ракурс», Чехия выделяет Украине 1 млн 200 тыс. евро помощи на модернизацию системы образования в 2019—2021 годах. В страну будут поступать по 400 тыс. евро ежегодно для помощи университетам, в которых есть студенты или преподаватели-переселенцы. Сотрудничество с Чехией коснется в первую очередь региональных вузов и учреждений, которые пострадали из-за конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма.
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