Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Люксембург даст 500 тыс. евро на гуманитарные проекты в Украине. Фото: Телеграф

Люксембург даст 500 тыс. евро на гуманитарные проекты в Украине

25 мар 2019, 17:17
999

Украина получит 500 тыс. евро финансовой помощи от Люксембурга для осуществления гуманитарных проектов. Передачу средств анонсировал министр иностранных дел страны Жан Ассельборн.

Финпомощь Украине предоставят для решения вопросов образования и жилья гражданам, оказавшимся в сложной социальной ситуации, уточнил Ассельборн во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Средства будут поступать через Красный крест и детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ.

Министр напомнил, что Люксембург уже предоставлял Украине 2,5 млн евро и продолжает поддерживать территориальную целостность страны, как и весь Европейский Союз (ЕС). По его словам, цивилизованное сообщество никогда не признает аннексию Крыма, поскольку это событие несет в себе угрозу международной безопасности.

Российскую сторону Ассельборн призвал повлиять на донбасских боевиков в вопросе соблюдения прав человека и потребовал, чтобы Россия вернула всех украинских военнопленных и политических заключенных.

Как ранее сообщал «Ракурс», Чехия выделяет Украине 1 млн 200 тыс. евро помощи на модернизацию системы образования в 2019—2021 годах. В страну будут поступать по 400 тыс. евро ежегодно для помощи университетам, в которых есть студенты или преподаватели-переселенцы. Сотрудничество с Чехией коснется в первую очередь региональных вузов и учреждений, которые пострадали из-за конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости 25 марта: заключительные президентские рейтинги, газовые обещания Москвы и «новый Янукович» Кремля

Главнами новостями 25 марта стало обнародование заключительных президентских рейтингов, газовые обещания Москвы для нового президента и появление нового провокатора Кремля — уволенного сотрудника СБУ

Новости Украины
19:25

Выборы президента: что говорят Порошенко, Зеленский, Тимошенко и Гриценко о разрыве дипотношений с РФ, возвращении Крыма и минских соглашениях

У четверки лидеров президентского рейтинга — Зеленского, Порошенко, Тимошенко и Гриценко — нашлись существенные различия во взглядах на международные отношения и внешнюю политику

Новости Украины
15:25