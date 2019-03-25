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Люксембург дасть 500 тис. євро на гуманітарні проекти в Україні. Фото: Телеграф
Люксембург дасть 500 тис. євро на гуманітарні проекти в Україніhttps://racurs.ua/ua/n119856-luksemburg-dast-500-tys-ievro-na-gumanitarni-proekty-v-ukrayini.htmlРакурс
Україна отримає 500 тис. євро фінансової допомоги від Люксембургу для втілення гуманітарних проектів. Передачу коштів анонсував міністр закордонних справ країни Жан Ассельборн.
Фіндопомогу Україні нададуть для вирішення питань освіти і житла громадянам, які опинилися у скрутній соціальній ситуації, уточнив Ассельборн під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».
Кошти надходитимуть через Червоний хрест і дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ.
Міністр додав, що Люксембург вже надавав Україні 2,5 млн євро і продовжує підтримувати територіальну цілісність країни, як і весь Європейський Союз (ЄС). За його словами, цивілізоване співтовариство ніколи не визнає анексію Криму, оскільки ця подія несе в собі загрозу міжнародній безпеці.
Російську сторону Ассельборн закликав вплинути на донбаських бойовиків у питанні дотримання прав людини і вимагає, щоб Росія повернула всіх українських військовополонених і політичних в’язнів.
Як раніше повідомляв «Ракурс», Чехія виділяє Україні 1 млн 200 тис. євро допомоги на модернізацію системи освіти у 2019−2021 роках. До країни надходитимуть по 400 тис. євро щорічно для допомоги університетам, в яких є студенти або викладачі-переселенці. Співпраця з Чехією торкнеться передусім регіональних вишів та установ, які постраждали через конфлікт на сході України й окупацію Криму.
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