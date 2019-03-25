Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Люксембург дасть 500 тис. євро на гуманітарні проекти в Україні. Фото: Телеграф

Люксембург дасть 500 тис. євро на гуманітарні проекти в Україні

25 бер 2019, 17:17
999

Україна отримає 500 тис. євро фінансової допомоги від Люксембургу для втілення гуманітарних проектів. Передачу коштів анонсував міністр закордонних справ країни Жан Ассельборн.

Фіндопомогу Україні нададуть для вирішення питань освіти і житла громадянам, які опинилися у скрутній соціальній ситуації, уточнив Ассельборн під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Кошти надходитимуть через Червоний хрест і дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ.

Міністр додав, що Люксембург вже надавав Україні 2,5 млн євро і продовжує підтримувати територіальну цілісність країни, як і весь Європейський Союз (ЄС). За його словами, цивілізоване співтовариство ніколи не визнає анексію Криму, оскільки ця подія несе в собі загрозу міжнародній безпеці.

Російську сторону Ассельборн закликав вплинути на донбаських бойовиків у питанні дотримання прав людини і вимагає, щоб Росія повернула всіх українських військовополонених і політичних в’язнів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Чехія виділяє Україні 1 млн 200 тис. євро допомоги на модернізацію системи освіти у 2019−2021 роках. До країни надходитимуть по 400 тис. євро щорічно для допомоги університетам, в яких є студенти або викладачі-переселенці. Співпраця з Чехією торкнеться передусім регіональних вишів та установ, які постраждали через конфлікт на сході України й окупацію Криму.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

Стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні. За голосуванням 31 березня спостерігатиме 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав

Новини України
21:24   25 бер

Екс-керівникам «Укрспецекспорту» оголошено підозру в заволодінні 24 млн доларів

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол. Ці особи переховуються від органу досудового розслідування

Новини України
16:47   25 бер