Люксембург дасть 500 тис. євро на гуманітарні проекти в Україні. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n119856-luksemburg-dast-500-tys-ievro-na-gumanitarni-proekty-v-ukrayini.html

Ракурс

Україна отримає 500 тис. євро фінансової допомоги від Люксембургу для втілення гуманітарних проектів. Передачу коштів анонсував міністр закордонних справ країни Жан Ассельборн.

Фіндопомогу Україні нададуть для вирішення питань освіти і житла громадянам, які опинилися у скрутній соціальній ситуації, уточнив Ассельборн під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Кошти надходитимуть через Червоний хрест і дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ.

Міністр додав, що Люксембург вже надавав Україні 2,5 млн євро і продовжує підтримувати територіальну цілісність країни, як і весь Європейський Союз (ЄС). За його словами, цивілізоване співтовариство ніколи не визнає анексію Криму, оскільки ця подія несе в собі загрозу міжнародній безпеці.

Російську сторону Ассельборн закликав вплинути на донбаських бойовиків у питанні дотримання прав людини і вимагає, щоб Росія повернула всіх українських військовополонених і політичних в’язнів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Чехія виділяє Україні 1 млн 200 тис. євро допомоги на модернізацію системи освіти у 2019−2021 роках. До країни надходитимуть по 400 тис. євро щорічно для допомоги університетам, в яких є студенти або викладачі-переселенці. Співпраця з Чехією торкнеться передусім регіональних вишів та установ, які постраждали через конфлікт на сході України й окупацію Криму.