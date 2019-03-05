Реформа образования: Чехия выделит Украине 1,2 млн евро помощи. Фото: Baraka.in.ua

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Racurs.ua

Чехия выделяет Украине 1 млн 200 тыс. евро помощи на трехлетнюю модернизацию системы образования. Соответствующий меморандум сегодня подписали министра образования Украины Лилия Гриневич и посол Чехии Радек Матула.

В 2019—2021 годах Украина будет получать по 400 тыс. евро на помощь университетам, в которых есть студенты или преподаватели-переселенцы, а также на техническую поддержку органов власти, реформирующих украинскую систему образования: Госслужбы качества образования, Института образовательной аналитики и Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, сообщает сегодня пресс-служба Министерства образования.

Межуниверситетское сотрудничество с Чехией коснется в первую очередь региональных вузов и учреждений, которые пострадали из-за конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма. Выделенные средства должны помочь украинским университетам улучшить качество обучения согласно стандартам и рекомендациям Европейского пространства высшего образования.

Также внимание должны уделить развитию инфраструктуры для обучения переселенцев. Украине предоставят материальную, экспертную и техническую поддержку для улучшения качества образования в этих вузах.

В МОН отметили, что в 2015—2018 годах общий бюджет чешской финпомощи Украине составил 1,5 млн евро. На эти средства была закуплена новая техника и проведен ремонт в зданиях, куда были перемещены вузы из оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что в Одессе повторно создадут медицинский университет.