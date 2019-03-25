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Грузія приєднається до НАТО всупереч протестам Росії

Грузія приєднається до НАТО всупереч протестам Росії — генсек альянсу

25 бер 2019, 17:30
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Грузія приєднається до НАТО попри протести Росії. Про вступ ще однієї країни в цю організацію заявив під час візиту до Тбілісі генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

«Ми продовжуємо працювати над тим, щоб Грузія стала членом НАТО», — заявив Столтенберг в урядовій канцелярії після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії.

Генсек НАТО назвав Грузію абсолютно особливим партнером для НАТО, повідомляє «Грузия-онлайн».

У понеділок, 25 березня, відбувся візит Столтенберга у Тбілісі. Він зустрівся з представниками влади країни і відвідав спільні військові навчання НАТО та грузинської армії. Генсек НАТО зауважив, що 29 членів Північноатлантичного альянсу заявили, що Грузія стане членом організації. Столтенберг також відзначив значний внесок Грузії в діяльність альянсу, адже військові цієї країни беруть участь у багатьох безпекових операціях НАТО.

Крім того, глава НАТО похвалив грузинів за реформу щодо нагляду парламенту за безпекою і за зміни у судовій системі.

«Ми продовжуємо роботу і сподіваюся, що ми скоро привітаємо вас у НАТО», — заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що на саміті 2008 року в Бухаресті члени НАТО погодилися про майбутнє членство в альянсі для Грузії. Точну дату тоді не встановили, але перспективу членства підтверджують щороку на кожному наступному саміті. Проти намірів Грузії й України приєднатися до НАТО рішуче протестують у Росії.


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