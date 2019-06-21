Протести в Тбілісі, спровоковані виступом російського делегата, завершилися масовими затриманнями, фото — AFP

https://racurs.ua/ua/n123422-protesty-v-tbilisi-sprovokovani-vystupom-rosiyskogo-delegata-zavershylysya-masovymy.html

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Протести в Тбілісі, спровоковані виступом російського делегата на Міжнародній асамблеї православ’я, завершилися масовими затриманнями і госпіталізацією десятків людей. Лідери опозиції заявляють про те, що акція продовжиться сьогодні ввечері.

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Увечері 20 червня багатотисячна акція протесту переросла в зіткнення з поліцією, коли демонстранти, що вимагають відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, а також глав МВС і служби держбезпеки, спробували штурмувати будівлю парламенту. Поліція відреагувала жорстко, застосувавши проти людей сльозогінний газ, гумові кулі, водомети, акустичні гармати.

Маніфестанти закидали правоохоронців пляшками та іншими предметами, які потрапляли під руку. Загальна кількість постраждалих з обох сторін сягає від 50 до 100 чоловік. Кілька осіб перебувають у важкому стані.

Постраждали й журналісти. Вночі до лікарні забрали журналістку, яка отримала поранення в око гумовою кулею, випущеною з поліцейської зброї на проспекті Руставелі. Вона втратила зір, повідомила телекомпанія Pirveli у Фейсбук.

Десятки людей затримано. При цьому опозиція обіцяє відновити протест сьогодні ввечері. Про це заявив глава партії «Єдиний національний рух» Григол Вашадзе. Він закликав людей прийти о 19.00 на проспект Руставелі.

Влада Грузії звинуватила лідерів опозиції в тому, що вони організували заворушення. А президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що дестабілізація ситуації в державі «на руку» Росії.

Протести в Тбілісі спалахнули після скандалу на Генасамблеї Міжнародної асамблеї православ’я. Учора в парламенті Грузії відбувалося засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Відкрив засідання депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов, який сів в крісло спікера грузинського парламенту.

Виступ Гаврилова перервали опозиційні депутати, які зажадали від російської делегації залишити парламент. Коли делегація виїжджала з Грузії, її учасників облили водою.