Протест проти поновлення Портнова в КНУ: ректор вишу пообіцяв скасувати резонансний указ

Під час акції протесту проти поновлення Портнова, фото: Nikolai Karetzky

https://racurs.ua/ua/n123421-protest-proty-ponovlennya-portnova-v-knu-rektor-vyshu-poobicyav-skasuvaty-rezonansnyy-ukaz.html

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До учасників акції протесту «Ні Портнову в КНУ», котрі виступають проти поновлення на посаді професора колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, прибув ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі акції.

Губерський пообіцяв мітингарям скасувати свій нещодавній указ про поновлення Портнова й вибачився за це резонансне рішення.

Печатку у відповідному документі адміністрація вишу обіцяє поставити завтра вранці, коли відчиниться канцелярія. Також цей документ обіцяють опублікувати в інтернеті.

Зазначається, що працевлаштування Портнова в університеті Губерський пояснював результатами проведеного конкурсу.

До виконання обов’язків професора кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ Портнов мав приступити з 1 вересня — початку нового навчального року.

Нагадаємо, учасники мітингу обіцяли ночувати біля кабінету ректора, якщо до них не прийде Губерський. ЗМІ повідомляли, що в сьогоднішній акції протесту брали участь кілька сотень мітингувальників.