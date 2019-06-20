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Під час акції протесту проти поновлення Портнова, фото: Nikolai Karetzky

Протест проти поновлення Портнова в КНУ: ректор вишу пообіцяв скасувати резонансний указ

20 чер 2019, 23:09
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До учасників акції протесту «Ні Портнову в КНУ», котрі виступають проти поновлення на посаді професора колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, прибув ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі акції.

Губерський пообіцяв мітингарям скасувати свій нещодавній указ про поновлення Портнова й вибачився за це резонансне рішення.

Печатку у відповідному документі адміністрація вишу обіцяє поставити завтра вранці, коли відчиниться канцелярія. Також цей документ обіцяють опублікувати в інтернеті.

Зазначається, що працевлаштування Портнова в університеті Губерський пояснював результатами проведеного конкурсу.

До виконання обов’язків професора кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ Портнов мав приступити з 1 вересня — початку нового навчального року.

Нагадаємо, учасники мітингу обіцяли ночувати біля кабінету ректора, якщо до них не прийде Губерський. ЗМІ повідомляли, що в сьогоднішній акції протесту брали участь кілька сотень мітингувальників.

Джерело: Ракурс


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Протест проти поновлення Портнова в КНУ: ректор вишу пообіцяв скасувати резонансний указ

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський пообіцяв мітингувальникам, котрі виступали проти поновлення Андрія Портнова на посаді професора цього вишу, скасувати відповідне рішення

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