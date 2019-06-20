Під час акції протесту, фото: Nikolai Karetzky

https://racurs.ua/ua/n123415-akciya-proty-ponovlennya-portnova-na-posadi-profesora-rozpochalasya-pid-budivleu-knu-im.html

Ракурс

У столиці під будівлею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (КНУ) розпочалася акція протесту проти поновлення на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

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Про це повідомляє видання «Тиждень».

Зазначається, що на місці акції зібралися кілька сотень мітингувальників. Серед них студенти та випускники цього вишу, а також небайдужі громадяни.

Мітингувальники, зокрема, скандують «Губерський приходь!», маючи на увазі ректора цього навчального закладу Леоніда Губерського.

Активісти прийшли до кабінету ректора й заявили, що до приїзду Губерського оголошують сидячий протест.

Учасники мітингу планують залишатися на ніч.

Портнов з 2009 по 2014 рік за сумісництвом працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету цього навчального закладу. Звільнили його з цієї посади в лютому 2014 року.

Після втечі Януковича Портнов також залишив територію України. Повернувся він після завершення цьогорічних президентських виборів 19 травня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Губерський поновив Портнова на посаді своїм указом, датованим 14 червня. До обов’язків професора Портнов має приступити з початку нового навчального року, тобто з 1 вересня.