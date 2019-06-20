Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
КСУ ухвалив рішення щодо указу президента про розпуск парламенту, фото: «Український інтерес»

Позачергові вибори: у КСУ повідомили, яке рішення ухвалене

20 чер 2019, 19:27
999

На сайті Конституційного суду України (КСУ) опубліковане повідомлення про визнання конституційним указу президента України Володимира Зеленського від 21 травня про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських виборів.

Loading...

У суді зазначають, що парламент VIII скликання за час дії своїх повноважень не відновив у регламенті Верховної Ради правове регулювання питання припинення діяльності парламентської коаліції, з яким пов’язується початок місячного терміну формування нової коаліції і право президента достроково розпустити парламент.

В результаті між президентом та парламентом виник конституційний конфлікт, оскільки Конституція не визначає порядку припинення діяльності коаліції, а регламент Ради всупереч вимогам ст. 83 Конституції, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції, наголошують у КСУ

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, — зазначають у КСУ. — Розв'язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам ч. 2 ст. 5 Конституції.

У голосуванні з цього питання брали участь 16 суддів КСУ. Рішення КСУ є остаточним і не може бути оскаржене.

Дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

Нагадаємо, раніше до ЗМІ потрапила інформація, що 11 суддів КСУ проголосували за визнання рішення Зеленського конституційним, п’ятеро — проголосували «проти».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Акція проти поновлення Портнова на посаді професора розпочалася під будівлею КНУ ім. Шевченка (ФОТО)

Під будівлею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка розпочалася акція протесту проти поновлення на посаді професора Андрія Портнова

Новини України
20:21

Позачергові вибори: у КСУ повідомили, яке рішення ухвалене

Прес-служба КСУ опубліковане повідомлення про визнання конституційним указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських виборів

Новини України
19:27

Зеленський роздав завдання Пінчуку, Коломойському і Ахметову щодо відбудови Донбасу (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським та Рінатом Ахметовим щодо відбудови Донбасу та реалізації інвестиційних та гуманітарних проектів в регіоні

Новини України
16:22
Новини партнерів
Загрузка...