Позачергові вибори: у КСУ повідомили, яке рішення ухвалене

КСУ ухвалив рішення щодо указу президента про розпуск парламенту, фото: «Український інтерес»

https://racurs.ua/ua/n123414-pozachergovi-vybory-u-ksu-povidomyly-yake-rishennya-uhvalene.html

Ракурс

На сайті Конституційного суду України (КСУ) опубліковане повідомлення про визнання конституційним указу президента України Володимира Зеленського від 21 травня про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських виборів.

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У суді зазначають, що парламент VIII скликання за час дії своїх повноважень не відновив у регламенті Верховної Ради правове регулювання питання припинення діяльності парламентської коаліції, з яким пов’язується початок місячного терміну формування нової коаліції і право президента достроково розпустити парламент.

В результаті між президентом та парламентом виник конституційний конфлікт, оскільки Конституція не визначає порядку припинення діяльності коаліції, а регламент Ради всупереч вимогам ст. 83 Конституції, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції, наголошують у КСУ

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, — зазначають у КСУ. — Розв'язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам ч. 2 ст. 5 Конституції.

У голосуванні з цього питання брали участь 16 суддів КСУ. Рішення КСУ є остаточним і не може бути оскаржене.

Дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

Нагадаємо, раніше до ЗМІ потрапила інформація, що 11 суддів КСУ проголосували за визнання рішення Зеленського конституційним, п’ятеро — проголосували «проти».