Позачергові вибори: у КСУ повідомили, яке рішення ухвалене

Ракурсhttps://racurs.ua/
КСУ ухвалив рішення щодо указу президента про розпуск парламенту, фото: «Український інтерес»
Позачергові вибори: у КСУ повідомили, яке рішення ухваленеhttps://racurs.ua/ua/n123414-pozachergovi-vybory-u-ksu-povidomyly-yake-rishennya-uhvalene.htmlРакурс
На сайті Конституційного суду України (КСУ) опубліковане повідомлення про визнання конституційним указу президента України Володимира Зеленського від 21 травня про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських виборів.
Loading...
У суді зазначають, що парламент VIII скликання за час дії своїх повноважень не відновив у регламенті Верховної Ради правове регулювання питання припинення діяльності парламентської коаліції, з яким пов’язується початок місячного терміну формування нової коаліції і право президента достроково розпустити парламент.
В результаті між президентом та парламентом виник конституційний конфлікт, оскільки Конституція не визначає порядку припинення діяльності коаліції, а регламент Ради всупереч вимогам ст. 83 Конституції, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції, наголошують у КСУ
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, — зазначають у КСУ. — Розв'язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам ч. 2 ст. 5 Конституції.
У голосуванні з цього питання брали участь 16 суддів КСУ. Рішення КСУ є остаточним і не може бути оскаржене.
Дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.
Нагадаємо, раніше до ЗМІ потрапила інформація, що 11 суддів КСУ проголосували за визнання рішення Зеленського конституційним, п’ятеро — проголосували «проти».
Загрузка...