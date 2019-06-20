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Розпуск Ради: КСУ став на бік Зеленського

Розпуск Ради: КСУ став на бік Зеленського

20 чер 2019, 16:16
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Конституційний суд України (КСУ) визнав законним указ президента Володимира Зеленського, яким той розпустив Верховну Раду восьмого скликання та призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.

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КСУ ухвалив рішення на сьогоднішньому закритому засіданні, пише «Укрінформ» із посиланням на джерело в суді.

Інформацію про те, що КСУ став на бік Зеленського, підтвердив у Telegram і нардеп Мустафа Найєм.

За його даними, 11 суддів КСУ проголосували «за» визнання указу законним, п’ятеро — «проти».

При цьому на сайті КСУ інформації про ухвалення рішення наразі немає.


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