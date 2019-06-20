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Роспуск Рады: КСУ встал на сторону Зеленского. Фото: ruspekh.ru

Роспуск Рады: КСУ встал на сторону Зеленского

20 июн 2019, 16:16
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Конституционный суд Украины (КСУ) признал законным указ президента Владимира Зеленского, которым тот распустил Верховную Раду восьмого созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля 2019 года.

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КСУ принял решение на сегодняшнем закрытом заседании, пишет «Укринформ» со ссылкой на источник в суде.

Информацию о том, что КСУ встал на сторону Зеленского, подтвердил в Telegram и нардеп Мустафа Найем.

По его данным, 11 судей КСУ проголосовали «за» признание указа законным, пятеро — «против».

В Telegram-канале команды Зеленского также уже сообщили о положительном для президента решении КСУ.

Указ Зеленского о роспуске Рады признали конституционным! Суд принял важное решение. Выборы парламента состоятся 21 июля, — говорится в сообщении.

При этом на сайте КСУ информации о принятии решения на данный момент нет.

Напомним, о роспуске парламента Зеленский заявил еще во время его инаугурации в мае. Затем он подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы народных депутатов. Пытаясь оспорить это решение, парламентарии обратились в Конституционный суд, который сегодня встал на сторону президента.

Между тем, сегодня, 20 июня, последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы от желающих поучаствовать в парламентских выборах.


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