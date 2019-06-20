Внеочередные выборы: в КСУ сообщили, какое решение принято

КСУ принял решение относительно указа президента о роспуске парламента, фото: «Украинский интерес»

https://racurs.ua/n123414-vneocherednye-vybory-v-ksu-soobschili-kakoe-reshenie-prinyato.html

Ракурс

На сайте Конституционного суда Украины (КСУ) опубликовано сообщение о признании конституционным указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.

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В суде отмечают, что парламент VIII созыва за время действия своих полномочий не возобновил в регламенте Верховной Рады правовое регулирование вопроса прекращения деятельности парламентской коалиции, с которым связывается начало месячного срока формирования новой коалиции и право президента досрочно распустить парламент.

В результате между президентом и парламентом возник конституционный конфликт, поскольку Конституция не определяет порядка прекращения деятельности коалиции, а регламент Рады вопреки требованиям ст. 83 Конституции, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции, отмечают в КСУ

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, — отмечают в КСУ. — Решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям ч. 2 ст. 5 Конституции.

В голосовании по этому вопросу приняли участие 16 судей КСУ. Решение КСУ является окончательным и не может быть обжаловано.

Досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Напомним, ранее в СМИ попала информация, что 11 судей КСУ проголосовали за признание решения Зеленского конституционным, пятеро — проголосовали «против».