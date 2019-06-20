Старшие пользователи смартфонов больше полагаются на функцию автоматической блокировки своих телефонов

https://racurs.ua/n123413-sposob-blokirovki-smartfona-zavisit-ot-vozrasta-polzovatelya-uchenye.html

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По тому, каким именно способом пользователи блокируют свои смартфоны, можно определить их возраст.

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К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии (Канада), изучив предпочтения 194 добровольцев в возрасте от 19 до 63 лет, сообщает издание EurekAlert.

Участники исследования использовали специальную программу для операционной системы Android, которая в течение двух месяцев подряд собирала данные о блокировании смартфона. Приложение также записывало продолжительность сессий пользователей.

Оказалось, что более старшие пользователи смартфонов, как правило, больше полагаются на функцию автоматической блокировки своих телефонов по сравнению с младшими пользователями. Они также предпочитают использовать для разблокировки PIN-коды, а не отпечатки пальцев.

Исследователи также обнаружили, что более старшие пользователи использовали свой телефон реже, чем младшие. За каждый 10-летний интервал в возрасте было отмечено уменьшение количества пользовательских сессий на 25%. Другими словами, 25-летний юноша может пользоваться телефоном 20 раз в день, в то время как 35-летний мужчина может использовать его только 15 раз.

Исследование также выявило различия в выборе способов блокировки смартфонов. Когда мужчины стареют, они значительно чаще полагаются на автоматическую блокировку, чем женщины.

С точки зрения общего пользования, женщины в среднем используют свои телефоны дольше, чем мужчины. Так, женщины в возрасте 20 лет используют свои смартфоны значительно дольше, чем мужчины. Однако баланс меняется с возрастом — мужчины в 50-летнем возрасте имеют более длительные сеансы использования, чем женщины того же возраста.

По словам ученых, это исследование стало первой попыткой изучения связи между возрастом и использованием смартфонов.

Поскольку исследователи работают над защитой смартфонов от несанкционированного доступа, мы должны сначала понять, как пользователи используют свои устройства, — отмечает руководитель исследования профессор электротехники и компьютерной инженерии Константин Безносов.

Отслеживая реальных пользователей во время их ежедневного взаимодействия с устройством, мы теперь имеем реальные идеи, которые можно использовать для формирования будущих дизайнов смартфонов, — подчеркивает исследователь.

Напомним, недавно ученые установили, что длительное использование смартфонов приводит к появлению изменений в человеческом скелете.