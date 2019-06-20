Старші користувачі смартфонів більше покладаються на функцію автоматичного блокування своїх телефонів

https://racurs.ua/ua/n123413-sposib-blokuvannya-smartfonu-zalejyt-vid-viku-korystuvacha-ucheni.html

Ракурс

За тим, яким саме способом користувачі блокують свої смартфони, можна визначити їхній вік.

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Такого висновку дійшли учені з Університету Британської Колумбії (Канада), вивчивши вподобання 194 добровольців віком від 19 до 63 років, повідомляє видання EurekAlert.

Учасники дослідження використовували спеціальну програму для операційної системи Android, котра протягом двох місяців поспіль збирала дані про блокування та розблокування смартфону. Додаток також записував тривалість сесій користувачів.

Виявилося, що більш старші користувачі смартфонів, як правило, більше покладаються на функцію автоматичного блокування своїх телефонів у порівнянні з молодшими користувачами. Вони також вважають за краще використовувати для розблокування PIN-коди, ніж відбитки пальців.

Дослідники також виявили, що більш старші користувачі використовували свій телефон рідше, ніж молодші. За кожний 10-річний інтервал у віці було відзначено зменшення кількості користувальницьких сесій на 25%. Іншими словами, 25-річний юнак може користуватися своїм телефоном 20 разів на день, в той час як 35-річний чоловік може використовувати його лише 15 разів.

Дослідження також виявило гендерні відмінності у виборі способів блокування смартфонів. Коли чоловіки старіють, вони значно частіше покладаються на автоматичне блокування, ніж жінки.

З точки зору загального користування, жінки в середньому використовують свої телефони довше, ніж чоловіки. Так, жінки у віці 20 років використовують свої смартфони значно довше, ніж чоловіки. Проте, баланс змінюється з віком — чоловіки у 50-річному віці мають більш тривалі сеанси використання, ніж жінки того ж віку.

За словами учених, це дослідження стало першою спробою вивчення зв’язку між віком і використанням смартфонів.

Оскільки дослідники працюють над захистом смартфонів від несанкціонованого доступу, ми повинні спочатку зрозуміти, як користувачі використовують свої пристрої, — наголошує керівник дослідження професор електротехніки та комп’ютерної інженерії Костянтин Безносов.

Відстежуючи реальних користувачів під час їх щоденної взаємодії з пристроєм, ми тепер маємо реальні ідеї, які можна використовувати для формування майбутніх дизайнів смартфонів, — зазначає дослідник.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що тривале використання смартфонів призводить до появи змін у людському скелеті.