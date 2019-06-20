Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Митрополит Епифаний, фото: «Википедия»

Раскол ПЦУ: Епифаний созывает синод из-за заявления Филарета о восстановлении Киевского патриархата

20 июн 2019, 18:29
999

Глава православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний созывает заседание синода из-за заявления почетного патриарха ПЦУ Филарета о восстановлении Киевского патриархата.

Loading...

Заседание Синода состоится 24 июня. Об этом говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ, обнародованной пресс-службой церкви.

На ближайшем заседании Священного синода ПЦУ … будут приняты решения, связанные с произошедшими событиями, — отмечают в ПЦУ.

В пресс-службе ПЦУ подчеркивают, что Филарет своими действиями относительно непризнания прекращения существования Киевского патриархата, который вошел в состав поместной украинской церкви, фактически превышает свои полномочия как архиерея.

Кроме того, в ПЦУ предупреждают священников, которых «соблазняют к участию в таких мероприятиях» возможностью получить архиерейскую хиротонию в восстановленном патриархате, что такие действия могут сделать для них невозможным вхождение в состав епископата ПЦУ в будущем.

В то же время заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), комментируя сегодняшнее решение проведенного Филаретом собора, на котором было объявлено о восстановлении Киевского патриархата, заявил, что нельзя считать расколом выход из ПЦУ части священнослужителей. Зоря отметил, что их не будут подвергать анафеме.

По его словам, Филарета в течение полугода убеждали не оставлять ПЦУ.

Напомним, сегодня состоялся инициированный Филаретом поместный собор, на котором было принято решение отвергнуть томос об автокефалии украинской церкви и восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Акция против возобновления Портнова в должности профессора началась под зданием КНУ им. Шевченко (ФОТО)

Под зданием Киевского национального университета им. Тараса Шевченко началась акция протеста против восстановления в должности профессора Андрея Портнова

Новости Украины
20:21

Зеленский раздал задачи Пинчуку, Коломойскому и Ахметову для восстановления Донбасса (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым относительно восстановления Донбасса и реализации инвестиционных и гуманитарных проектов в регионе

Новости Украины
16:22
Новости партнеров
Загрузка...