Раскол ПЦУ: Епифаний созывает синод из-за заявления Филарета о восстановлении Киевского патриархата

Митрополит Епифаний, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n123412-raskol-pcu-epifaniy-sozyvaet-sinod-iz-za-zayavleniya-filareta-o-vosstanovlenii-kievskogo.html

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Глава православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний созывает заседание синода из-за заявления почетного патриарха ПЦУ Филарета о восстановлении Киевского патриархата.

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Заседание Синода состоится 24 июня. Об этом говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ, обнародованной пресс-службой церкви.

На ближайшем заседании Священного синода ПЦУ … будут приняты решения, связанные с произошедшими событиями, — отмечают в ПЦУ.

В пресс-службе ПЦУ подчеркивают, что Филарет своими действиями относительно непризнания прекращения существования Киевского патриархата, который вошел в состав поместной украинской церкви, фактически превышает свои полномочия как архиерея.

Кроме того, в ПЦУ предупреждают священников, которых «соблазняют к участию в таких мероприятиях» возможностью получить архиерейскую хиротонию в восстановленном патриархате, что такие действия могут сделать для них невозможным вхождение в состав епископата ПЦУ в будущем.

В то же время заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), комментируя сегодняшнее решение проведенного Филаретом собора, на котором было объявлено о восстановлении Киевского патриархата, заявил, что нельзя считать расколом выход из ПЦУ части священнослужителей. Зоря отметил, что их не будут подвергать анафеме.

По его словам, Филарета в течение полугода убеждали не оставлять ПЦУ.

Напомним, сегодня состоялся инициированный Филаретом поместный собор, на котором было принято решение отвергнуть томос об автокефалии украинской церкви и восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.