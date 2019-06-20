Розкол ПЦУ: Епіфаній скликає синод через заяву Філарета про відновлення Київського патріархату

Митрополит Епіфаній, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n123412-rozkol-pcu-epifaniy-sklykaie-synod-cherez-zayavu-filareta-pro-vidnovlennya-kyyivskogo-patriarhatu.html

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Очільник православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній скликає засідання синоду через заяву почесного патріарха ПЦУ Філарета про відновлення Київського патріархату.

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Засідання синоду відбудеться 24 червня. Про це йдеться у заяві Київської митрополії ПЦУ, оприлюдненій прес-службою церкви.

На найближчому засіданні Священного синоду ПЦУ … будуть ухвалені рішення, пов’язані з подіями, що відбулися, — зазначають у ПЦУ.

У прес-службі ПЦУ наголошують, що Філарет своїми діями щодо невизнання припинення існування Київського патріархату, котрий увійшов до складу помісної української церкви, фактично перевищує свої повноваження як архієрея.

Крім того, у ПЦУ попереджують священиків, яких «спокушають до участі в таких заходах» можливістю отримати архієрейську хіротонію у відновленому патріархаті, що такі дії можуть зробити для них неможливим входження до складу єпископату ПЦУ в майбутньому.

Водночас заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), коментуючи сьогоднішнє рішення проведеного Філаретом собору, на котрому було оголошено про відновлення Київського патріархату, заявив, що не можна вважати розколом вихід з ПЦУ частини священослужителів. Зоря зазначив, що їх не піддаватимуть анафемі.

За його словами, Філарета протягом півроку переконували не залишати ПЦУ.

Нагадаємо, сьогодні відбувся ініційований Філаретом помісний собор, на якому було ухвалене рішення відкинути томос про автокефалію української церкви та відновити Українську православну церкву Київського патріархату.