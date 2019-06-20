Зеленський скасував 150 указів попередників, в тому числі про маячки для спецавто , фото — UkrMedia

https://racurs.ua/ua/n123411-zelenskyy-skasuvav-150-ukaziv-poperednykiv-v-tomu-chysli-pro-mayachky-dlya-specavto.html

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Президент України Володимир Зеленський 20 червня трьома указами відмінив понад 150 аналогічних розпорядчих рішень попередніх президентів.

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Йдеться про укази, окремі статті та пункти указів, які приймали усі попередні президенти країни. Найчастіше ці рішення стосуються роботи міністерств та державних служб, а також розвитку бізнесу.

Укази Зеленського мають назву «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів президента України». В одному з них скасовується указ № 567 від 2005 року, який видав президент Віктор Ющенко. Він регламентував використання світлових і звукових спецсигналів та номерних знаків на службових машинах.

«Українська правда» зазначає, що указ Ющенка щодо використання маячків на спецавто скасовано, але з цього моменту вступає в дію постанова Кабміну № 176 від 22 березня 2017 року, яка регламентує використання спецсигналів. Текст цього документу фактично повторює текст скасованого указу № 567 від 2005 року.

У постанові прописується, що «маячки» можуть встановлюватися за наявності дозволу, виданого уповноваженим органом МВС з дотриманням установлених вимог. У ній додані відомства, яких у 2005 році не існувало. Йдеться про Державне бюро розслідувань, НАБУ, патрульну поліцію, на автомобілях яких можуть встановлювати сині проблискові «маячки».

У постанові вказується, що Управління державної охорони визначає транспортні засоби, які використовуються для пересування осіб, яких охороняє це відомство, і на які можуть бути встановлені «маячки».

Серед указів, які сьогодні скасував Зеленський, є й такі: «Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю» (від 19 грудня 1991 року), «Питання забезпечення державних ресурсів цукру» (від 11 грудня 1993 року), «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» (від 12 червня 1996 року).

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський офіційно змінив назву своєї адміністрації. Указ глави держави № 417/2019 створив замість Адміністрації президента Офіс президента і затвердив його структуру.