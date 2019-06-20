«Держава у смартфоні»: у Зеленського назвали переваги проекту

Михайло Федоров, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n123410-derjava-u-smartfoni-u-zelenskogo-nazvaly-perevagy-proektu.html

Ракурс

«Держава у смартфоні» — це електронний проект, після впровадження якого в Україні планується надавати всі державні послуги через гаджети. Для цього користувачу знадобиться лише цифровий підпис.

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Михайло Федоров, радник президента, розповів про переваги «Держави у смартфоні» в інтерв’ю Deutsche Welle, повідомляє сьогодні Telegram-канала команди Володимира Зеленського.

За його словами, проект передбачає можливість вирішення питань, які наразі потребують участі державних чиновників, за допомогою смартфона і без фізичної присутності його власника.

Також планується запровадити «Смарт-ID» (підпис документів прямо зі смартфона) та зробити цифровими сервіси, які наразі найбільше дратують людей і вже є неефективними.

У Зеленського обіцяють, що кожен регіон України окремо розвиватиметься у цифровій сфері: в кожному з них будуть свої спеціалісти, які забезпечуватимуть діджиталізацію області.

Федоров повідомив і про розробку E-Hub — своєрідної бази для побудови української «силіконової долини», до роботи у якій залучатимуть кращих фахівців, у тому числі й тих, які наразі працюють за кордоном.

Нагадаємо, про наміри завершити проект «Держава у смартфоні», покликаний мінімізувати контакти бізнесу з чиновниками, Зеленський нещодавно заявляв під час зустрічі з молоддю в межах свого візиту до прифронтового Маріуполя.