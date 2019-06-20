«Государство в смартфоне»: у Зеленского назвали преимущества проекта

Михаил Федоров, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n123410-gosudarstvo-v-smartfone-u-zelenskogo-nazvali-preimuschestva-proekta.html

Ракурс

«Государство в смартфоне» — это электронный проект, после внедрения которого в Украине планируется предоставлять все государственные услуги через гаджеты. Для этого пользователю потребуется лишь цифровая подпись.

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Михаил Федоров, советник президента, рассказал о преимуществах «Государства в смартфоне» в интервью Deutsche Welle, сообщает сегодня Telegram-канала команды Владимира Зеленского.

По его словам, проект предусматривает возможность решения вопросов, которые сейчас требуют участия государственных чиновников, с помощью смартфона и без физического присутствия его владельца.

Также планируется ввести «Смарт-ID» (подпись документов прямо со смартфона) и сделать цифровыми сервисы, которые сейчас больше всего раздражают людей и уже неэффективны.

У Зеленского обещают, что каждый регион Украины отдельно будет развиваться в цифровой сфере: в каждом из них будут свои специалисты, которые будут обеспечивать диджитализацию области.

Федоров сообщил и о разработке E-Hub — своеобразной базы для построения украинской «силиконовой долины», к работе в которой будут привлекать лучших специалистов, в том числе и тех, кто сейчас работает за рубежом.

Напомним, о намерениях завершить проект «Государство в смартфоне», призванный минимизировать контакты бизнеса с чиновниками, Зеленский недавно заявлял во время встречи с молодежью в рамках своего визита в прифронтовой Мариуполь.