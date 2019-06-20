В большинстве регионов погода будет сухой и жаркой

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Погода в Украине 21 июня ожидается сухой и жаркой, лишь в западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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Кое-где возможны значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидроментцентр.

Ветер восточный, юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью ожидается 16−21°, на побережье морей до 24°. Днем — 29−34°, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до 36°.

В Киеве 21 июня ожидается сухая жаркая погода. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Температура ночью около 20°, днем 31−33°.

Во Львове ожидается дождь днем и ночью. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 29−31°. Ветер юго-восточный, 5−10 м с.

В Одессе в течение суток также будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит 20−22°, днем — 32−34°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Днепре синоптики осадков не прогнозируют. Ночью градусники покажут 19−21°, днем — 33−35°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове сутки пройдут без осадков. Ночью ожидается 18−20°, днем — 33−35°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи прогнозируют дожди днем и ночью. Ночью столбики термометров опустятся до 17−19°, днем поднимутся до 30−32°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киев 21 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, в своем прогнозе погоды в Украине на июнь Гидрометцентр предупреждал о дождях, грозах и шквалах.