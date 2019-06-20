Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В большинстве регионов погода будет сухой и жаркой

Погода в Киеве на 21 июня: в большинстве регионов осадков не прогнозируют (КАРТА)

20 июн 2019, 17:05
999

Погода в Украине 21 июня ожидается сухой и жаркой, лишь в западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Loading...

Кое-где возможны значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидроментцентр.

Ветер восточный, юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью ожидается 16−21°, на побережье морей до 24°. Днем — 29−34°, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до 36°.

В Киеве 21 июня ожидается сухая жаркая погода. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Температура ночью около 20°, днем 31−33°.

Во Львове ожидается дождь днем и ночью. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 29−31°. Ветер юго-восточный, 5−10 м с.

В Одессе в течение суток также будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит 20−22°, днем — 32−34°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Днепре синоптики осадков не прогнозируют. Ночью градусники покажут 19−21°, днем — 33−35°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове сутки пройдут без осадков. Ночью ожидается 18−20°, днем — 33−35°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи прогнозируют дожди днем и ночью. Ночью столбики термометров опустятся до 17−19°, днем поднимутся до 30−32°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Украине 21 июня. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киев 21 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 21 июня. Фото: gismeteo

Напомним, в своем прогнозе погоды в Украине на июнь Гидрометцентр предупреждал о дождях, грозах и шквалах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Государство в смартфоне»: у Зеленского назвали преимущества проекта

Советник президента Михаил Федоров рассказал, что предусматривает электронный проект «Государство в смартфоне», который собирается внедрять в Украине команда Владимира Зеленского

Новости Украины
17:47

Погода в Киеве на 21 июня: в большинстве регионов осадков не прогнозируют (КАРТА)

В большинстве регионов Украины в течении следующих суток погода будет сухой и жаркой. Осадки ожидаются только в западных областях, а также на Винничине, Житомирщине и Одещине

Новости Украины
17:05
Новости партнеров
Загрузка...