Освобождение пленных: Путин не исключил возможности обмена Сенцова и моряков на Вышинского, фото — Факты

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Ракурс

Президент России Владимир Путин не исключил возможности обмена Олега Сенцова и украинских моряков, захваченных военными РФ в Керченском проливе.

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Об этом Путин 20 июня ответил во время подхода к прессе в перерыве прямой линии общения с гражданами РФ.

Журналист российского агентства спросил у Путина, можно ли попробовать обменять летом их коллегу Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене, на Сенцова или моряков.

Учитывая, что ваша встреча с Зеленским откладывается, можно ли достичь позитива относительно обмена уже летом? — спросил журналист.

Мы думаем об этом, мы не забыли, — ответил Путин.

Кроме того, во время прямой линии российский президент также связал освобождение украинцев с «решением судьбы граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине».

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года, после того как правоохранители получили доказательства, что информация, размещенная на интернет-ресурсе РИА «Новости-Украина», содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. Вышинского подозревают в госизмене, ему грозит 15 лет тюрьмы.