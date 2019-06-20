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Ракурс
Звільнення полонених: Путін не заперечив можливості обміну Сенцова та моряків на Вишинського, фото — Факти

Путін не заперечив можливості обміну Сенцова та моряків

20 чер 2019, 17:00
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Президент Росії Володимир Путін не заперечив можливості обміну Олега Сенцова та моряків, захоплених військовими РФ в Керченській протоці.

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Про це Путін 20 червня відповів під час підходу до преси у перерві прямої лінії спілкування з громадянами РФ.

Журналіст російського агентства запитав в Путіна, чи не можна було б спробувати обміняти влітку їхнього колегу Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують в державній зраді, на Сенцова чи моряків.

Враховуючи, що ваша зустріч із Зеленським відкладається, чи можна досягнути позитиву щодо обміну вже влітку? — запитав журналіст.

Ми думаємо про це, ми не забули, — відповів Путін.

Крім того, під час прямої лінії російський президент також пов’язав звільнення українців з «вирішенням долі громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні».

Кирила Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року, після того як правоохоронці отримали докази, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі РІА «Новости-Украина», містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України. Вишинського підозрюють у держзраді, йому загрожує 15 років тюрми.

Джерело: Ракурс


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