Санкції проти РФ: Євросоюз пролонгував заборону інвестицій в Крим, фото — bigmir.net

https://racurs.ua/ua/n123407-ievrosouz-prolonguvav-krymski-sankciyi-proty-rosiyi.html

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Європейський Союз продовжив дію заборони інвестицій в економіку окупованого Росією Криму ще на один рік.

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Про це повідомив у Твіттер 20 червня власний кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Таке рішення очільники країн-держав Євросоюзу ухвалили на сьогоднішньому саміті, який відбувається у Брюсселі.

Очікується також, що на саміті Євросоюзу 20−21 червня буде узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період до 2024 року, а також вирішене питання щодо продовження дії антиросійських санкцій, термін яких спливає 31 липня.

На початку березня цього року Комітет постійних представників Європейського Союзу схвалив введення додаткових санкцій проти громадян РФ. Під обмеження потрапили росіяни, яких ЄС вважає причетними до захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

У лютому посли країн-членів Євросоюзу продовжили санкції проти фізичних осіб і компаній Росії. Вони продовжені на найближчі шість місяців через агресію Російської Федерації проти України.