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Ракурс
Санкции против РФ: Евросоюз продлил запрет инвестиций в Крым, фото — bigmir.net

Евросоюз продлил крымские санкции против России

20 июн 2019, 16:38
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Европейский Союз продлил действие запрета инвестиций в экономику оккупированного Россией Крыма еще на один год.

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Об этом сообщил в Твиттер 20 июня собственный корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Такое решение руководители стран-государств Евросоюза приняли на сегодняшнем саммите, который проходит в Брюсселе.

Ожидается также, что на саммите Евросоюза 20−21 июня будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период до 2024 года, а также решен вопрос о продлении действия антироссийских санкций, срок которых истекает 31 июля.

В начале марта Комитет постоянных представителей ЕС одобрил введение дополнительных санкций против граждан РФ. Под ограничения попали россияне, которых ЕС считает причастными к захвату украинских кораблей в Керченском проливе.

В феврале послы стран-членов Евросоюза продлили санкции против физических лиц и компаний России. Они продлены на ближайшие шесть месяцев из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

Источник: Ракурс


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