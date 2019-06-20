ДТП произошло в Киеве. Фото: NewsOne

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня в Киеве на ул. Протасов яр, 8.

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Водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat «Фольксваген Пассат» сбил женщину с ребенком. После наезда на пешеходов, нарушитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

По информации соцсетей, одна из пострадавших в критическом состоянии и без сознания. Нарушителя позже задержали неравнодушные граждане.

В полиции пока не комментировали инцидент, поэтому причины и обстоятельства аварии остаются неизвестными.

Напомним, 19 июня смертельное ДТП произошло в Херсонской области. Два автомобиля, за рулем одного из которых находился сотрудник полиции, столкнулись на трассе Скадовск — Каховка вблизи населенного пункта Николаевка. В ДТП погибли три человека: два взрослых и 9-летний ребенок.

Следователи ГБР начато уголовное производство согласно ч. 2. ст. 140 (ненадлежащее выполнение медработником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.